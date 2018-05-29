ВСУ нанесли мощный удар по позициям оккупантов на Светлодарской дуге, уничтожив бронетехнику боевиков

Военнослужащие из боевой группы К-2, входящей в 54-ю бригаду ВСУ, уничтожили на Светлодарской дуге бронетехнику противника, которая ранее обстреливала их позиции и ранила одного из бойцов.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

Обнаружить вражескую технику удалось благодаря разведке беспилотником.

«На позиции оказалась не только БМБ-1, но и МТЛБ-ЗУ. По углу и траектории, эта позиция подходила как раз под ту, которую они так долго искали. Для подтверждения, сделали несколько облетов беспилотниками», - говорится в сообщении.

После этого по позициям оккупационных сил РФ был открыт огонь.

«Сразу увидели личный состав противника, который бегал по позиции взад-вперед, поэтому сначала решили ликвидировать их, потом взяться за боевую машину, ведь она все равно уже никуда не денется. Два попадания легли прямо в блиндаж, потом перевели огонь на технику. Из трех выстрелов, два легли в трех метрах от МТЛБ-ЗУ, а третьим прямо в «нос» ей попали. Она загорелась, и огонь был переведен на БМП, находящуюся в нескольких метрах рядом в закрытой позиции», - рассказал Мысягин, опубликовав соответствующие фото.

После этого противник выдвинул еще одну бронемашину, которая начала обстрел позиций ВСУ.

«Выехала еще одна БМП и начала работать - она была ближе к группе, поэтому было принято решение, что раз уже «идет работа», и все пока получается, то и ее не стоит обделять вниманием. Быстро пристрелялись и из 12 выстрелов 2 точно легли в цель. Попали под правый борт и под нос», - отметил волонтер.

Напомним, ранее бойцы 93-й бригады опубликовали видео эффектного уничтожения БМП боевиков на Донбассе.