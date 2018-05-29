В Одессе СБУ задержала антиукраинских агитаторов

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Правоохранители разоблачили в Одессе интернет-провокатора, который занимался в соцсетях антиукраинской пропагандой.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

«Женщина регулярно размещала на персональных страницах материалы с призывами к изменению государственной границы и конституционного строя Украины и популяризацией террористических организаций «ДНР/ЛНР». Информацию агитатор получала из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков из временно оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время обыска по месту жительства злоумышленницы сотрудники спецслужбы изъяли несколько мобильных гаджетов и компьютерную технику с доказательствами размещения сепаратистских материалов.

Напомним, ранее в Чернигове СБУ разоблачила провокаторов, нанятых российскими спецслужбами.

Роман Свиридов

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