«Необоснованный вывод»: Россия в ООН отказалась взять на себя ответственность за катастрофу рейса МН17

Василий Небензя На заседании Совета Безопасности ООН Россия отказалась взять на себя ответственность за катастрофу рейса MH17, который был сбит ракетой «Бук» над территорией Украины в 2014 году.

Об этом сообщает Настоящее время.

Так, на заседании в Нью-Йорке во вторник, 29 мая министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок призвал Москву принять выводы Международной следственной группы, возглавляемой Нидерландами. В свою очередь российский посол в ООН Василий Небензя назвал вывод группы необоснованным.

- Речь ультиматумов – это не то, чем кто-то может воспользоваться при разговоре с Россией. Мы не можем принять необоснованный вывод Международной следственной группы, - выступил он.

Напомним, самолет рейса МН17 Амстердам – Куала-Лумпур был сбит в небе над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту гражданского лайнера находились 298 человек – 283 пассажира и 15 членов экипажа. Все они погибли.

Спустя несколько часов в интернете стали появляться заявления о том, что пассажирский самолет сбили из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» - боевики «ДНР» приняли его за украинский военный самолет. Позднее расследователи из группы Bellingcat установили номер ЗРК – 332, а также сообщили, что комплекс приписан к 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска. Машина была доставлена из Курска в Миллерово (Ростовская область), а оттуда – на Донбасс.

Cовет безопасности Нидерландов в окончательном докладе об обстоятельствах крушения Boeing 777 назвал причиной катастрофы попадание в лайнер ракеты класса «земля – воздух», выпущенной из установки «Бук».

Позднее власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе рейса MH17, который был сбит ракетой «Бук» над территорией Украины в 2014 году. Также Европейский союз снова призвал Россию признать свою ответственность за катастрофу рейса MH17, который был сбит ракетой «Бук» над территорией Украины в 2014 году.