Политзаключенный Кольченко, удерживаемый в российской тюрьме, объявил голодовку солидарности с Сенцовым

Крымский активист Александр Кольченко, незаконно осужденный в РФ, объявил голодовку солидарности с Олегом Сенцовым в колонии Челябинска.

Об этом пишет в Facebook российский правозащитник Павел Чиков со ссылкой на сообщение от адвоката Кольченко Андрея Лепёхина, который только что вышел со встречи с политзаключенным.

Кольченко написал заявление на имя начальника колонии с требованием об освобождении Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов начал голодовку с 14 мая. Единственным условием ее прекращения он назвал освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Накануне Сенцов начал получать поддерживающую терапию.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10, а Сенцова - к 20 годам лишения свободы. Вместе с ними также задержали Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния. Афанасьева в 2016-м году обменяли, Чирний останется в колонии в Магадане.