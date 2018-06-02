НАТО создаст дополнительные силы быстрого реагирования для противодействия России

НАТО создаст дополнительные 30-тысячные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.

Об этом пишет немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на дипломатов в альянсе.

Сообщается, что новые отряды должны быть способными к реагированию в течение не более 30 дней в случае необходимости. Также речь идет об оснащении их сотнями самолетов и кораблей.

Отметим, что на сегодня в Европе уже есть силы быстрого реагирования численностью в 20 тыс. солдат. Ожидается, что решение об увеличении таких сил примут на саммите в июле.

Напомним, Польша просит у США построить военную базу для защиты от потенциальной российской агрессии.