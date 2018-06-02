«Это не замороженный конфликт - это война», - президент Эстонии о ситуации на Донбассе

После посещения на прошлой неделе Донбасса президент Эстонии Керсти Кальюлайд дала свою оценку конфлукту на Востоке Украины.

Об этом она заявила на конференции имени бывшего президента Леннарта Мэри, сообщает пресс-служба президента Эстонии.

- Когда мы сидим здесь в Таллинне и обсуждаем вопросы, связанные с кибер - и обычными вопросами безопасности, мир вокруг нас не остановился. В Украине только за последнюю неделю четыре человека, в том числе 15-летняя девушка, погибли в результате артиллерийских обстрелов, а еще 15 человек получили ранения. Это не замороженный конфликт - это война, - говорится в сообщении.

Кальюлайд также отметила, что несмотря на недостаточные темпы в борьбе с коррупцией, Украина проводит другие важные реформы, которые дают надежду.

- Но все может быть потеряно, если мы забудем. Если мы будем игнорировать. Если мы не будем иметь надежды на лучшее будущее. Если мы поставим наши экономические интересы прежде всего и наши ценности на второе место. Или просто, чувствуя нашу беспомощность, стараться, чтобы это выглядело так, будто не существует войны уже четвертый год здесь - в Европе. Избегать использования слова «война» или «оккупация», - заявила Кальюлайд.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.