«Самая большая ошибка в моей жизни»: На Донбассе разведчик боевиков добровольно сдался украинской полиции

В Донецкой области к сотрудникам полиции Покровского района обратился 41-летний житель Донецка, который сообщил, что имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас мужчина дает показания.

Об этом сообщается в пресс-службе полиции Донбасса.

Мужчина рассказал, что неделю назад познакомился с членом незаконной вооруженной группировки «ДНР». Знакомый предложил мужчине вступить в ряды террористов, пообещав высокую заработную плату.

Через несколько дней новобранец получил реальную задачу: добраться до позиций украинских военных в районе села Пески и разведать место их расположения, численность личного состава и имеющееся вооружение. Наградой за успешное выполнение такой задачи должны были стать 5 тысяч российских рублей.

- Опасаясь за свою жизнь, я решил пойти к Пескам, но не для того, чтобы разведать, а чтобы сдаться. Видимо попытка сотрудничества с террористами – самая большая ошибка моей жизни, – отметил мужчина.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).

Решается вопрос о переквалификации производства на ч. 6 ст.260 УК и освобождения мужчины от уголовной ответственности по программе Вернись домой, которая позволяет участникам вооруженных группировок добровольно сдаться правоохранителям и получить амнистию.

Напомним, ранее на Донетчине боевик формирования «Русская православная армия» сдался украинской полиции.