На Донбассе полиции сдался бывший боевик «ДНР», ушедший на службу «подзаработать»

В Донецкой области полиции сдался бывший боевик «ДНР», который полгода прослужил в рядом террористов.

Об этом сообщает полиция Донбасса.

С августа 2014 по январь 2015 житель Украинска находился в Донецке и нес военную службу в террористической организации «ДНР». Как рассказал бывший боевик, он услышал, что в незаконных вооруженных формированиях платят за службу «большие» деньги, а так как на тот момент он не работал, то решил «подзаработать».

Приехав в Донецк и заполнив анкету, новобранец получил военную форму и оружие и получил позывной «Чапаев». В его задачи входило дежурство на контрольно-пропускном пункте воинской части и проверка автотранспорта.

«В свободное время в военной части нас учили собирать-разбирать оружие, а также объясняли основы военного искусства», - рассказал бывший боевик.

Впоследствии «Чапаева» перевели в столовую, где он в качестве помощника повара проработал до января 2015 года. Недоволен отношением командования подразделения к личному составу, а также не получив обещанных денег за службу, мужчина покинул воинскую часть и вернулся в свой родной город. Там он вел скрытый образ жизни и всячески избегал встречи с правоохранителями, опасаясь ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Узнав из средств массовой информации о возможности освободиться от наказания, экс-боевик решил воспользоваться шансом и обратился в полицию.

«Напоминаем, что согласно части 6 статьи 260 Уголовного кодекса Украины, лицо, находившееся в составе незаконных вооруженных формирований, добровольно вышла из них и сообщила об этом органам государственной власти, освобождается от уголовной ответственности», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области к сотрудникам полиции Покровского района обратился 41-летний житель Донецка, который сообщил, что имеет отношение к незаконным вооруженным формированиям. Сейчас мужчина дает показания.