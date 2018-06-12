Россия хочет, чтобы миротворческая миссия на Донбассе была фейковой, - МИД Укрианы

Вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе впервые обсуждался главами МИД в Нормандском формате. Позиции сторон абсолютно разные.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает «Интерфакс-Украина».

- Мы обсудили возможный формат нашей миротворческой миссии. Пока что позиции находятся в разных вселенных, — сказал он.

По словам министра, стороны по-разному понимают, какой должна быть миссия. Россия предлагает «тотально фейковую миссию». По мнению украинской стороны, миссия должна быть с реальным мандатом, чтобы постепенно брать на себя контроль всей оккупированной территории, иметь реальный мандат влияния, мандат на вооружение и на совместный с ОБСЕ контроль отведения тяжелых вооружений.

Павел Климкин также рассказал, что позиция России по поводу миротворческой миссии является «еще худшей», чем казалось сначала. Москва настаивает на том, чтоб миротворцы только «сопровождали» наблюдателей ОБСЕ вдоль линии столкновения и на оккупированной территории, но не способны были делать ничего другого.

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что Украина нуждается в миротворческой операции ООН на Донбассе.