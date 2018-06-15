«15 минут работы разведки»: Волонтеры опубликовали видео очередной успешной операции ВСУ на Донбассе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(1)   

В Сети показали видео, как украинские бойцы за 15 минут уничтожили позицию боевиков в зоне ООС на Донбассе. 

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице фонда «Вернись живым».

«Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео, как украинские военнослужащие нанесли превентивный удар по позициям боевиков.

Роман Свиридов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийрусский террор