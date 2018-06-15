«15 минут работы разведки»: Волонтеры опубликовали видео очередной успешной операции ВСУ на Донбассе

В Сети показали видео, как украинские бойцы за 15 минут уничтожили позицию боевиков в зоне ООС на Донбассе.

Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице фонда «Вернись живым».

«Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео, как украинские военнослужащие нанесли превентивный удар по позициям боевиков.