На Донбассе боевики 20 раз нарушили режим тишины, ранен один украинский военнослужащий

Боевики в минувшие сутки 20 раз нарушали режим прекращения огня, из них 6 раз с применением минометов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Операции объединенных сил (ООС) на странице в Facebook.

Как сообщается, на Луганском направлении, около 19 часов и в полночь оккупанты открыли огонь из минометов по нашим позициям в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское. Один наш защитник Крымского во время обстрела получил ранения.

Также запрещенное Минскими договоренностями оружие противник применил на Донецком направлении в районах населенных пунктов Пески и Старогнатовка, которые находятся под Волновахой.

«На Мариупольском направлении за прошедшие сутки продолжались боевые действия с применением стрелкового оружия в районах населенных пунктов Пищевик, Гнутовое, Водяное, Широкиное», - говорится в сообщении.

По данным разведки, за прошедшие сутки противнику нанесены потери: 5 оккупантов ранены. Потерь среди украинских войск за сутки нет.

Напомним, что в зоне ООС украинские военнослужащие задержали легкомоторный самолет без документов.