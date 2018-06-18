В Крыму оккупанты задержали двух человек за переписку с «материковой Украиной»

В понедельник утром, 18 июня, во временно оккупированном Крыму силовики режима после обыска задержали жительницу поселка Старый Крым Назифе Сейтумерову.

Об этом с места инцидента сообщили в Facebook-группе Крымская солидарность очевидцы новых репрессий против коренного народа полуострова.

В 06:40 утра в дом к ее отцу на ул. Абрикосовой, 38 Юнусу Сейтумерову пришел местный «ОМОН». В итоге его вместе с дочерью забрали в симферопольское "отделение".

По информации от родственников, в доме остались мать и сестра Назифе.

«Забрали из-за того, что в телефоне якобы нашли какую-то переписку с человеком, который находится на материковой части Украины», - рассказал во время стрима в места происшествия общественный защитник Мустафа Сейдалиев.

Оккупационные власти традиционно никак не прокомментировали обыски и задержания.

Напомним, в аннексированном Крыму после задержания умерла 83-летняя активистка крымскотатарского движения