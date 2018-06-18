Жителя Николаевщины заочно приговорили к 11 годам тюрьмы с конфискацией имущества за службу в рядах боевиков «ДНР»

Дмитрий Гулько Жителя Николаевщины суд заочно признал виновным в терроризме и приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

«Правоохранители установили, что уроженец Николаевской области в 2014 году вступил в НВФ. Там он проходил «службу» в так называемых «стрелковом батальоне славянской дивизии» и «республиканской гвардии». Злоумышленник с оружием в руках принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», – сообщили в СБУ.

В итоге суд по материалам спецслужбы признал боевика виновным в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 258-3 («Создание террористической группы или террористической организации») Уголовного кодекса Украины.

Собеседник «Преступности.НЕТ» в СБУ сообщил, что речь идет о Дмитрие Гулько.

Как сообщалось ранее, экс-боец николаевского спецполка внутренних войск ВЧ 3039 Дмитрий Гулько, служивший в «Беркуте», похвастался медалькой от бывшего главаря террористов Игоря Стрелкова и рассказал о товарищах, поддерживающих идеологию СССР.

Напомним, что ранее суд оправдал жителя Николаевщины Святослава Стельмаха, который отправился воевать за боевиков «ДНР».