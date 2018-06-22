Волонтеры опубликовали видео, как украинский снайпер прицельным выстрелом ликвидировал пулеметчика «ДНР»

В зоне проведения ООС на Донбассе украинский снайпер ликвидировал боевика 9 ОМСП «ДНР», который среди ночи из пулемета обстреливал позиции украинской морской пехоты.

Соответствующее видео обнародовал на своей странице в Facebook украинский волонтер и блоггер Serg Marco.

«Один из примеров работы снайпера с тепловизионным прицелом. Выстрел, за который можно было бы получить нехилое уважение на соревнованиях. Если бы конечно на соревнованиях было упражнение высовываться из окопа в 300 метрах от работающего пулеметчика и стрелять в голову с неудобного положения», — написал он.

По словам волонтера, видео снято в первых числах мая 2018 года.

«Выстрел в 300 метров снайпер делал, ориентируясь на вспышки пулемета. После выстрела противник, получив пулю в лицо, откинулся назад, зажав спусковой крючок, дал длинную очередь в небо, и заваливаясь в окоп. А уже утром пришло и подтверждение по перехватам», — сообщил блоггер.

Напомним, ранее волонтеры опубликовали видео очередной успешной операции ВСУ на Донбассе.