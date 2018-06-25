Пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге

В пятницу, 22 июня пьяные российские наемники на Донбассе заставили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ехать по заминированной дороге.

Об этом сообщается в отчете миссии на сайте ОБСЕ .

Сообщается, что около 11:20 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через населенный пункт Петровское (неподконтрольное правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, однако хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем.

«В этот момент на северном конце рва, ориентировочно в 1 метре от дороги наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились», - говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины - еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился в 300 метрах к востоко-юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения.

Когда наблюдатели обдумывали возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть данный район, добавив, что дальше на восток их не пропустят.

«Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил проехать в восточном направлении, не оставив таким образом наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины. После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги к перекрестку как можно дальше от мины, которую было видно», - говорится в сообщении.

На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, а также провод дистанционного управления, протянутый из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка. Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте.

Напомним, что боевики на Донбассе обстреляли наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ под Торецком Донецкой области.