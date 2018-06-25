«Отрезали головы и снимали кожу», - военнослужащий, вернувшийся из плена боевиков, рассказал, как наемники РФ пытали бойцов ВСУ

Российские наемники жестоко пытали украинских пленных, отрезали головы, снимали кожу и совершали другие тяжкие преступления.

Об этом сообщил экс-боец батальона «Донбасс» Дмитрий Кулиш, который прошел российский плен, на совместной пресс-конференции с СБУ и МИД, передает «Интерфакс-Украина».

Кулиш рассказал, как попал в плен в августе 2014 года при выходе из города Иловайск.

- Не все вернулись из плена. Есть случаи отрезания голов тем людям, которые на видео были живы, потом они были обезглавлены. Есть случаи снятия кожи, и много еще зверств, которые могут подтвердить те, кто там были, - рассказал бывший пленник.

По словам бойца, одному из его собратьев боевики вырезали сердце.

- В 2014 году нашего бойца батальона «Донбасс» российские наемники привязали на трос за грузовой автомобиль, таскали на тросе, потом ему вырезали сердце, чему есть фото- и видеоподтверждение, - рассказал Кулиш.

Он добавил, что примеров пыток за эти 4 года можно приводить много, и призвал принять меры для предупреждения пыток.

- Людям, которые находятся в застенках, важно иметь поддержку, знать, что их там не бросят. Поэтому прошу вас, насколько у вас есть возможности помочь в этой проблеме заложников и военнопленных, - подытожил Кулиш.

В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак добавил, что задокументированно много фактов, когда пытки проходили на территориях РФ под руководством ФСБ.

- Многих из тех, кто пытал наших бойцов, мы идентифицировали. Некоторых из них мы знаем по позывным. Я убежден, что пройдет время, и мы сможем привлечь их к ответственности, - сказал Грицак.

Напомним, ранее другой украинский военнослужащий, который вернулся из плена боевиков, рассказал, что террористы заставляли его копать себе могилу. Также ранее боец «Азова» рассказал о пережитых пытках в плену у боевиков ДНР.