«Пытаюсь встретиться с Сенцовым», - омбудсмен Денисова прибыла в РФ, но ее не пускают к заключенному

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В четверг, 28 июня, уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги, где в колонии удерживают незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова. Отмечается, что ее не пускают в тюрьму. 

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«С девяти утра я под исправительной колонией № 8, пытаюсь встретиться с Олегом Сенцовым», - пишет омбудсмен.

Также Денисова заявила, что уполномоченная по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова  уже прибыла, но ее кортеж проехал мимо нее.

«Такое демонстративное поведение вызывает один вопрос - как она собирается выполнять договоренности президентов, не говоря уже о реализации гарантий на мое безусловное беспрепятственное посещение украинских политзаключенных, предоставленное мне Президентом РФ? Из-за ворот я вижу, что люди, которые приехали кортежем, ходят по территории, Татьяна Москалькова делает селфи», - отмечает Денисова.

Ранее Денисова заявила, что Россия затягивает процесс посещения украинских политзаключенных.

Олена Мельниченко

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