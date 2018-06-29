Никаких изменений нет: Саммит ЕС продлил санкции против России

Лидеры стран Евросоюза приняли решение продлить экономические санкции против России на полгода.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС в кулуарах саммита.

- Была очень короткая дискуссия по России, Украине и минским соглашениям, которая привела к политическому решению о продлении санкций на еще шесть месяцев, — сказал он.

По словам дипломата, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко проинформировали лидеров стран ЕС о ходе реализации минских соглашений.

- Было сказано, что никаких изменений нет. Соответственно, санкции продлеваются, санкционный режим остается без изменений, — отметил он.

Теперь должна начаться официальная процедура продления ограничительных мер, отметил дипломат.

- В ближайшие дни или недели последует формальное решение Совета ЕС, которое будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу, — пояснил он.

На данное решение уже отреагировал президент Украины Петр Порошенко.

«Важная новость из Брюсселя: лидерами Евросоюза принято политическое решение о продлении экономических санкций против страны-агрессора. Глубоко благодарен всем нашим друзьям в ЕС за незыблемые единство и солидарность с Украиной», - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, Порошенко поблагодарил канцлера Германии Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэля Макрона «за оказанную объективную оценку ситуации на оккупированном Донбассе и признание четкой ответственности Кремля за грубое невыполнение минских договоренностей».

Глава государства также выразил убеждение, что цена за агрессию РФ будет расти и в дальнейшем, если Россия будет продолжать подрывать мирный процесс и игнорировать свои обязательства.

Напомним, ранее Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении аннексированного Крыма.