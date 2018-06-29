Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев, - омбудсмен Денисова

Украина готова обменять 23 российских заключенных на 23 украинцев.

Об этом на брифинге заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

- Мы готовы забрать удерживаемых граждан по процедуре экстрадиции. И в этом нам отказывает Российская Федерация. Мы стремимся забрать их через политические договоренности. Мы готовы передать Российской Федерации 23 россиянина, осужденных в Украине за подготовку терактов, шпионаж и боевые действия. В обмен на 23 украинцев из российских тюрем, - заявила она.

Кроме того, Денисова выразила обеспокоенность тем, что РФ заблокировала визит к украинским политзаключенным гуманитарной миссии омбудсменов.

Напомним, ранее ПАСЕ призвала Россию освободить Сенцова и других политзаключенных, которых незаконно содержат в тюрьмах.