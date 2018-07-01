ФСБ отпустила задержанных очаковских рыбаков, но вернуться домой они пока не могут, - адвокат

Несколько дней назад очаковских рыбаков выпустили с территории погрануправления ФСБ в Балаклаве после полуторамесячного заключения.

Об этом сообщил адвокат украинских рыбаков Эмиль Курбединов, передает сайт «Крым. Реалии».

- Обвинений украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они фактически не могут покинуть границы Севастополя и постоянно приглашаются на различные дополнительные следственные мероприятия, – сообщил адвокат. - Крымский и севастопольский омбудсмены проявляют особый интерес к этому делу, постоянно интересуются положением рыбаков: что с ними, как и где. Насколько я понимаю, это дело сдвинется с мертвой точки, как только будет принято соответствующее политическое решение на самом высшем уровне.

Напомним, что российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» (порт приписки Очаков) 4 мая западнее мыса Тарханкут в аннексированном Россией Крыму. Госпогранслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту пребывало 5 членов экипажа.​

Ранее сообщалось, что суд в аннексированном Крыму арестовал капитана задержанного судна «ЯМК-0041» Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы. Позже стало известно, что морякам задержанного судна не предъявили никаких обвинений. Выпустили ли Новицкого на свободу, пока неизвестно.