Скаута «Динамо» исключили из хорватской делегации на чемпионате мира в РФ – его наказали за поддержку Украины

Федерация футбола Хорватии (HNS) освободила скаута киевского «Динамо» Огнена Вукоевича от обязанностей помощника тренера сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу в России. Вукоевича исключили из состава хорватской делегации.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на официальный сайт HNS.

Напомним, что после победы Хорватии над Россией защитник хорватской сборной Домагой Вида и скаут Вукоевич опубликовали видео в соцсетях. На нем Вида сказал «Слава Украине!», а Вукоевич – что «эта победа для «Динамо» и для Украины». В РФ это вызвало волну обсуждений, из-за чего Виде вынесли предупреждение. Также российские СМИ опубликовали фейк, что якобы Вида перед матчем Россия-Хорватия «проходил подготовку в лагере полка «Азов». Сейчас за высказывание решили наказать и Вукоевича.

«Вукоевич опубликовал спорный видеоролик в социальных сетях после матча между Хорватией и Россией. Федерация приняла решение отменить аккредитацию Вукойевича на чемпионат мира и освободить его от обязанностей скаута сборной Хорватии. HNS извиняется перед российской публикой за действия члена хорватской делегации. Огнен Вукоевич и Домагой Вида также извиняются за свои заявления, которые никоим образом не предполагали наличия политических коннотаций (смыслов), но которые, к сожалению, оставили место для таких толкований», - сообщили в федерации.

Также федерация хорватского футбола опубликовала заявление Огнена Вукоевича после его исключения из состава делегации.

«Я понимаю и уважаю решение хорватской федерации футбола. Я бы никогда не хотел быть бременем для сборной, особенно перед таким важным матчем, как полуфинал чемпионата мира, когда команда больше всего нуждается в мирной атмосфере. Мои заявления были действительно не предназначены для каких-либо политических коннотаций, и я хотел только поблагодарить моих друзей в Украине за их поддержку и поблагодарить мой клуб «Динамо Киев» за то, что он разрешил мне участвовать в чемпионате мира».