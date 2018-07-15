На Донбассе боевики 23 раза обстреляли позиции ВСУ - двое военнослужащих ранены

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В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 июля, были ранены двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Боевики 23 раза открывали огонь, в том числе 1 раз из запрещенного Минскими договоренностями 120-мм миномета.

В частности российские оккупационные войска проявляли активность в направлении Крымского, Новотошковского, Новолуганского, Железного, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Песков, Талаковки, Гнутового, Широкиного, Водяного и Павлополя.

«По уточненным данным разведки один оккупант уничтожен, трое ранены», - отмечают в ООС.

Напомним, что заместитель начальника Генштаба ВСУ и командир Объединенного оперативного штаба, действующего на Донбассе Сергей Наев заявил о начале «идеологической деоккупации Донбасса».

 

Julia Davudenko

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