В Москве отменили показы фильма «Донбасс» украинского режиссера Лозницы

В Москве отменили показ фильма «Донбасс» украинского режиссера Сергея Лозницы, который был запланирован на 14 июля в летнем кинотеатре Garage Screen.

Об этом сообщает Медуза.

Так, на сайте музея современного искусства «Гараж» опубликовано сообщение о переносе всех показов 14 и 15 июля по техническим причинам. Даты новых показов в музее пообещали назвать позже.

Телеканал «Рен ТВ» пишет, что музей получил предупреждение от Минкульта из-за того, что показ планировалось провести без прокатного удостоверения. Подтверждения этой информации пока нет.

Страница, на которой было опубликовано объявление о показе фильма, удалена.

Фильм совместного производства Украины, Германии, Нидерландов, Франции и Румынии основан на документальных материалах.

«Донбасс» - художественный фильм, посвященный жизни в Луганске и Донецке после начала оккупации.

копия удаленной страницы

Напомним, что премьера картины состоялась на Каннском фестивале в параллельной программе «Особый взгляд», где «Донбасс» получил приз за лучшую режиссерскую работу.