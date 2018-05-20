«Черный ку-клукс-клановец» и «Магазинные воры»: На Каннском кинофестивале определили лучшие фильмы

Хирокадзу Корээд Главный приз Каннского 71-го кинофестиваля «Золотую пальмовую ветвь» получил фильм «Магазинные воры» Хирокадзу Корээда.

Об этом сообщает LB.ua.

Так, в основном конкурсе принимал участие 21 фильм. В состав жюри вошли актриса Кейт Бланшетт, режиссер Дени Вильнев («Бегущий по лезвию 2049», «Сикарио»), актриса Кристен Стюарт, актриса Лея Сейду, режиссер Андрей Звягинцев («Левиафан», «Нелюбовь»), режиссер Ава Дюверней («Складки времени», «13»), композитор и певица Хаджа Нин и актер Чанг Чен.

Призы распределили следующим образом:

Гран при: «Черный ку-клукс-клановец» Спайка Ли. Приз жюри: Надин Лабаки, «Капернаум». Специальная «Золотая пальмовая ветвь»: Жан-Люк Годар, «Книга образов». Этот приз вручается в Каннах впервые в истории. Глава жюри заявила, что эта награда – за «постоянное определение и переопределение того, чем может быть кино».

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Спайк Ли и Тоня Льюис Ли Фото: EPA/UPG Надин Лабаки и исполнитель главной роли в "Капернаум"

Лучшая мужская роль: Марчелло Фонте, «Догмэн». Лучший режиссер: Павел Павликовски, «Холодная война». Приз за сценарий разделили между Аличе Рорвахер («Счастлив, как Лаззаро») и Надер Сайевар и Джафаром Панахи («Три лица»). Приз за лучшую женскую роль получила Самал Еслямова за роль в фильме «Айка» Сергея Дворцевого.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Гэри Олдмен

Приз «Золотая камера» за лучший дебют на кинофестивале получил фильм «Девушка» Лукаса Донта из «Особого взгляда». Фильм также был отмечен жюри конкурса, где участвовал, и получил «Квир-пальму» – приз для фильмов на ЛГБТ-тематику в Каннах. «Золотую пальмовую ветвь» в короткометражном конкурсе получил фильм «Все эти создания» Чарльза Уильямса.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Также на закрытие фестиваля приехали режиссеры Хирокадзу Кореэда, Спайк Ли, Маттео Гарроне, члены съемочной группы фильма закрытия «Человек, который убил Дон Кихота» Терри Гиллиама, Гэри Олдмен и другие.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Жюри фестиваля Отмечается, что параллельные жюри фестиваля также раздали свои призы: жюри FIPRESCI назвало лучшим фильмом основного конкурса «Пылающий» Ли Чан Дона, а Экуменическое жюри – «Капернаум» Надин Лабаки, специального упоминания удостоился «Черный ку-клукс-клановец» Спайка Ли.

Ранее сообщалось, что на Каннском кинофестивале запретили делать селфи на красной дорожке.