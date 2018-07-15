Во время финала чемпионата мира на поле выбежали активисты «Pussy Riot» - они требуют освободить политзаключенных

Во время финального матча чемпионата мира по футболу, который прошел в Москве на стадионе Лужники, четыре участника движения Pussy Riot выбежали на поле, требуя освободить политзаключенных и прекратить незаконные аресты на митингах.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Украинскую правду».

В «Pussy Riot» заявили, что в последний день ЧМ-2018 таким образом они провели акцию «Милиционер вступает в игру».

«Мы требуем: освободить всех политических заключенных, не сажать за ругательства, прекратить незаконные аресты на митингах, допустить политическую конкуренцию в стране, не фабриковать уголовные дела и не держать людей просто так в СИЗО. Милиционер фабрикует уголовные дела, готовится разгонять митинги, равнодушен к голоданию Олега Сенцова, преследует политических заключенных, сажает за репосты и лайки», - отмечается в заявлении движения.

Stewards drag off a fan who ran onto the pitch in the middle of play #FRACRO pic.twitter.com/fLqejdzuxU — Alec Luhn (@ASLuhn) 15 июля 2018 г.

Инцидент в Лужниках состоялся на 52-й минуте финального матча: четыре человека, одетые в полицейскую форму, выбежали на поле, но охрана забрала их с газона. Одного из тех, кто оказался на поле, остановил защитник сборной Хорватии Деян Ловрен и задерживал, пока на помощь не прибежали сотрудники службы безопасности. А нападающий французов Килиан Мбаппе дал пять выбежавшей девушке. После этого на стадионе, перед нижними секторами буквально стеной выстроилось несколько сотен людей в форме стюардов, чтобы такая акция больше не повторилась.

Происшествие частично попало в ТВ-трансляцию, которая велась по всему миру.