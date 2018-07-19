На Донбассе боевики обстреливали бойцов ООС на всех направлениях и применили запрещенное оружие

За прошедшие сутки, 18 июля, боевики 17 раз открывали огонь по позициям бойцов Операции объединенных сил на Донбассе, в том числе трижды - из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупационные войска проявили активность на всех направлениях и вели прицельный, огонь по защитникам Станицы Луганской, Троицкого, Орехово, Луганского, Светлодарска, Южного, Авдеевки, Марьинки, Старогнатовки, Лебединского и Водяного.

Наряду с этим, в районе Светлодарской дуги, боевики трижды применили 82-мм минометы, а в районе Станицы Луганской - совершили очередную провокацию на участке разведения сторон.

«Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих открыть огонь, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия», - отметили в штабе.

Потерь среди украинских военнослужащих нет. По данным разведки, двое оккупантов погибли и пятеро были ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск дважды открывали огонь - у Песков и Водяного.

Напомним, что 17 июля боевики 21 раз открывали огонь по позициям ООС – один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.