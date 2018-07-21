На Харьковщине СБУ задержала диверсанта «ДНР», который с гранатомета планировал обстрелять поезд

В Харьковской области СБУ задержала диверсанта, который планировал из гранатомета обстрелять поезд с грузом для ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого «министерства государственной безопасности» ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.

По заданию кураторов злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС. Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.

Сотрудники СБ Украины с бойцами спецподразделения «Альфа» задержали диверсанта у железнодорожной станции «Основа» в Харькове при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.

Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

Следователи СБУ начали уголовное производство по признакам статьи 113 Уголовного кодекса Украины («Диверсия»). Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на Ровенщине задержали мужчину, который подготавливал диверсию на стратегическом объекте в области.