На Донбассе боевики 15 раз обстреливали ВСУ – пострадал один военнослужащий

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За прошедшие сутки, 22 июля, в зоне проведения Операции объединенных сил боевики 15 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих. Тяжелое вооружение не применялось.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

«Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Новоалександровки, Зайцево, Авдеевки, Старогнатовки, Марьинки, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Водяного и Широкино», – отметили в пресс-центре ООС.

В результате боевых действий один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток боевики дважды открывали огонь - у Майорска и Широкино. По данным разведки, двое оккупантов получили ранения.

Напомним, что 21 июля боевики применяли минометы и провоцировали украинских военнослужащих.

Тарас Леонтян

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