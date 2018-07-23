Прокуратура АРК хочет проверить крымских госслужащих на причастность к госизмене – как это осуществят, неизвестно

Украинская прокуратура Автономной республики Крым проверяет причастность каждого крымского госслужащего к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях по ведению подрывной деятельности.

Об этом рассказала начальник управления прокуратуры АРК Светлана Блудова, сообщает «Крым.Реалии».

В то же время, по ее словам, каждого госслужащего или вообще каждого, кто находится на территории аннексированного Крыма, не будут преследовать согласно Уголовному кодексу Украины, тем более за особо тяжкое преступление.

- Мы проверяем причастность каждого лица именно к совершению государственной измены, которая должна заключаться в активных действиях: помощь в ведении подрывной деятельности. Судья Чернобук помогал оккупационной власти устанавливать судебную систему Российской Федерации, – сказала Блудова, комментируя розыск бывшего крымского судьи Валерия Чернобука.

Она добавила, что сам факт работы в подконтрольных России госорганах Крыма не является преступлением.

- Обычный госслужащий, работающий в МЧС и помогающий народу, не будет нести уголовную ответственность, – утверждает сотрудница прокуратуры АРК.

Напомним, что ранее суд отменил приговор подполковнику ВСУ, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ.