Суд отменил приговор подполковнику ВСУ, который после аннексии Крыма перешел на сторону РФ

Тарас Синичак Апелляционный суд Киева отменил приговор военнослужащему из Крыма подполковнику Тарасу Синичаку, осужденному за государственную измену и дезертирство.

Соответствующее решение суд принял 25 июня.

«Коллегия судей считает, что приговор... подлежит отмене в связи с существенными нарушениями требований уголовного процессуального закона», – говорится в постановлении.

В то же время, коллегия решала доказанность или недоказанность обвинения, достоверность или недостоверность доказательств, преимущество одних доказательств перед другими.

Апелляционные жалобы подали и прокуратура, и защита экс-военного.

Обвинение считало, что 8 лет лишения свободы, которые суд дал Синичаку, не соответствуют «степени тяжести совершенного уголовного преступления и личности обвиняемого». Военная прокуратура просила изменить его наказание на 15 лет с конфискацией имущества.

В частности, правоохранители отмечали, что наличие больных родителей-пенсионеров не может смягчать наказание, так как обвиняемый с марта 2014 года не посещал их.

Также следствие утверждает, что он изменил дату рождения, когда получал российский паспорт, для того, чтобы скрываться от ответственности.

В то же время адвокаты просили «отменить приговор в связи с отсутствием в действиях Синичака состава преступлений».

Свою позицию они обосновывали тем, что обвинение не установило «наличие вооруженного конфликта и его продолжительность», но инкриминировало экс-военному «переход на сторону врага в период вооруженного конфликта».

«Синичак признан виновным в переходе на сторону врага при отсутствии военного положения или вооруженного конфликта, без всяких доказательств их наличия на территории Крыма», – говорится в позиции защиты.

Также адвокаты говорили, что показания свидетелей несут «субъективный характер, в них полно противоречий и неточностей», трудовую книжку обвиняемого следствие якобы получило незаконным путем и не привело доказательств, что он собственноручно написал заявление о приеме на работу в оккупационные органы.

Также Синичаку якобы не сообщили о приказе уехать в новое место службы в Николаев.

Защита объясняла, якобы из выводов суда усматривается, «что вооруженный конфликт на территории АРК закончился в марте 2014 года», а Синичак начал работать на оккупационную власть «с 1 апреля 2014 pоку, то есть после установленного судом срока окончания вооруженного конфликта».

В конце концов, адвокаты утверждали, что подсудность дела была определена неправильно.

Учитывая доводы сторон, апелляционный суд отменил приговор, постановил пересмотреть дело и продолжил экс-военному меру пресечения на 60 дней.

Справка

Тарас Синичак – уроженец Ивано-Франковской области. Работал заместителем начальника медицинской части в Судаке.

29 января 2016 года был задержан при пересечении границы с Крымом.

16 января 2017 года Дарницкий районный суд г. Киева приговорил его к 8 годам лишения свободы.

Напомним, ранее Сосновский районный суд Черкасс назначил минимальное наказание гражданину России, боевику «ЛНР» Юрию Марчукову. В сроке наказания суд учел срок предварительного содержания под стражей «по закону Савченко» и таким образом сделал возможным освобождение боевика менее чем через месяц после вынесения приговора.

А в Одессе суд приговорил к 7 годам тюрьмы и сразу отпустил боевика, готовившего серию кровавых терактов.

Кроме того, в январе этого года коллегия судей Центрального райсуда Николаева оправдала жителя Николаевщины, который отправился воевать за боевиков «ДНР».