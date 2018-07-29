Боевики 25 раз обстреляли бойцов ВСУ – двое военнослужащих погибли

За прошедшие сутки, 28 июля, на Донбассе боевики открывали огонь 25 раз по позициям украинских военнослужащих. В результате этого двое военных погибли и еще двое получили ранения.

Об этом идет речь в пресс-центре Операции объединенных сил.

«В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Четырех оккупантов уничтожено, еще шестеро ранены», - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песков, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного. А рядом с Крымским и Водяным применяли 82-мм минометы.

В воскресенье, 29 июля, боевики 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Опытно и Павлополя.

Напомним, что на Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой».