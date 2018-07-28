На Донбассе задержали восемь человек – подозреваются в сотрудничестве с боевиками «ДНР»

На Донбассе наряды Национальной гвардии задержали восьмерых подозреваемых в сотрудничестве с так называемой «Донецкой народной республикой».

Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

Так, задержания на блокпостах вблизи Мариуполя и поселка Благодатное проводились в течении двух дней.

«Причиной задержания стала информации из базы данных Национальной полиции, согласно которой лица подозреваются в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями так называемой «ДНР». Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции», - говорится в сообщении.

Напомним, что на Донбассе разведчик боевиков добровольно сдался украинской полиции.