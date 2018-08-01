В оккупированной части Донбасса посадили в тюрьмы до 500 российских наемников, за них требуют выкуп, - росСМИ

Сейчас за решеткой в ОРДО находятся около 500 российских наемников, которые стали мешать оккупантам.

Об этом сообщает российская «Новая газета».

По ее информации, от родственников «арестованных» ждут выкуп.

«За «дружеское решение» требуют от 50 тысяч долларов. Некоторых «закрыли» за то, что оказались не в то время не в том месте, перешли дорогу кому-то из местных начальников или стали ненужными свидетелями… Встречались даже такие фантастические обвинения, как шпионаж в пользу России», - пишет издание.

Один из таких «пострадавших», так называемый «представитель российского гуманитарного фонда им. Святителя Тихона» Виталий Чернышев рассказал, что его били, надевали целлофановый пакет на голову, сломали ребра и пальцы, выбили стволом пистолета зубы, от побоев у него сотрясение мозга.

- Пытал меня в 410-м кабинете МГБ мой старый знакомый Сергей Куркчи с позывным «Грек», с которым у меня случился конфликт в Донецке весной 2014 года, - вспоминает он.

Еще один россиянин, бывший военный Алексей, рассказывает, что в 2015 году его и еще двоих земляков задержали сотрудники «МГБ ДНР».

- Предъявили обычный «букет» – незаконный оборот оружия и «отжим» имущества. Оказалось, что пока мы мерзли в окопах, вышло постановление: все оружие поставить на официальный учет, - говорит он.

По словам Алексея, их тоже били, «сослуживцу» даже прострелили ладонь. Источник в так называемом «союзе добровольцев Донбасса», через который на восток Украины отправлялось воевать более 10 тысяч россиян, рассказывает, что власти РФ не предпринимают ради освобождения россиян никаких действий.

- Они – вне закона. Как только эти парни перешли границу, их просто смыло в унитаз, - говорит он.

Информаторы «Новой газеты» назвали имена нескольких российских наемников, находящихся сегодня за решеткой в ОРДО:

- Владимир Апанасов, родился в 1997 году в Ростовской области, воевал с марта по ноябрь 2015 года; - Кирилл Котов, родился в 1987 году в Пензе; - Кирилл Наумов, родился в 1993 году в Петропавловске-Камчатском, служил с 2015 по 2016 год в подразделении «Восток». Срок семь с половиной лет.

Напомним, что в Африке убили российских журналистов, которые приехали снимать фильм о ЧВК «Вагнер», ранее воевавшей на Донбассе.