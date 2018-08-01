Декан МГУ в эфире российской пропагандистской передачи заявил, что «Николаев - это Новороссия»

Декан высшей школы телевидения Московского Государственного университета имени М. В. Ломоносова Виталий Третьяков заявил, что Николаев является «частью Новороссии».

Такое заявление он сделал в эфире пропагандистской телепередачи «60 минут» на канале «Россия 24».

Во время данного эфира поднялся вопрос о том, что в Николаеве суд признал незаконным решение областного совета о признании русского языка региональным, в результате чего в зале начался спор между российскими пропагандистами, которые возмущались данным решением.

– Сегодня николаевские депутаты, в городе Николаеве, принимают закон о запрете русского языка. Это что? Вы понимаете, у меня жена родилась в Николаеве, и сегодня мы эту тему обсуждаем, вот как от этого абстрагироваться? И там запрещается русский язык. Даже статус регионального (отменен, – прим. ПН). В Николаеве больше 10% говорят на русском языке. В Николаеве, в городе с русским названием, процентов 40% говорит на русском, - сказал один из гостей Александр Романович.

Виталий Третьяков, который во время телепередачи сказал, что русский необходимо сделать вторым государственным языком, заявил следующее:

– Николаев – это Новороссия. Какие 40%?

Напомним, что ранее депутат Государственной Сергей Марков заявил, что Николаев может повторить судьбу аннексированного Крыма.