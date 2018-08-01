Полиция Италии задержала шесть человек, вербовавших наемников для террористических «ЛДНР»

Шесть человек арестованы в ходе операции карабинеров по обвинению в вербовке наемников и участия в вооруженном конфликте за рубежом.

Об этом сообщает местное издание Il Messagero.

Аресты прошли в Милане, Парме, а также провинции Авеллино. В отношении еще семи человек ведутся следственные действия. Следствие координируется Дирекцией по противодействию мафии и терроризма прокуратуры Генуи.

Правоохранителям удалось выйти на структуру, которая вербовала наемников для «Л/ДНР» благодаря следственным действиям в среде «скинхедов» в регионе Лигурия, на севере Италии. Расследование начали из-за появления нацистских надписей вблизи города Ла Специя. Оказалось, что их наносили двое студентов, среди контактов которых была целая сеть наемников, в основном ультраправых взглядов и благосклонных к партии «Лига».

Как известно, 4 мая активисты националистических организаций С14 и «Национальный корпус» задержали бразильца Лусварги в Киеве и привели в СБУ. 7 мая Павлоградский районный суд Донецкой области арестовал боевика без права внесения залога.