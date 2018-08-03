СБУ задержала 11 антиукраинских пропагандистов, устраивавших провокации через соцсети

Служба безопасности Украины разоблачила в пяти областях страны деятельность 11 прокремлевских пропагандистов, которые через социальные сети занимались антиукраинскими провокациями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«Оперативники спецслужбы задокументировали противоправную деятельность шести жителей Одессы, двух – Киевской области, жителя Бахмута Донецкой области и жителей Черновицкой и Ивано-Франковской областей, которые были администраторами антиукраинских сообществ в российских социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники», - говорится в сообщении.

Как сообщается, по указанию из России они размещали в соцсетях материалы с призывами к изменению границ Украины и пропагандой пророссийских террористических организаций «Л/ДНР».

«За антиукраинскую деятельность злоумышленники получали денежное вознаграждение от российских кураторов. Во время санкционированных следственных действий по месту жительства администраторов сотрудники СБ Украины обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства с доказательствами размещения антиукраинских материалов и получения указаний от российских спецслужб», - добавили в ведомстве.

Напомним, в Одессе СБУ задержала антиукраинских агитаторов.