Из исторических памяток его интересовали позиции ВСУ: Российский «турист» снимал на телефон расположение сил ООС

11 августа военнослужащие ООС задержали россиянина, который фотографировал позиции ВСУ на телефон.

Об этом сообщают в пресс-службе ООС.

Сообщается, что задержанным оказался гражданин России. «Турист» приехал из Сургута, чтоб посмотреть на исторические и культурные памятки Украины, однако из всех «памяток» его интересовали только позиции сил ООС.

Мужчина снимал расположение военных та телефон и хранил фото.

— Сейчас его культурные «вкусы» изучают эксперты соответствующих органов, специализирующиеся на изучении именно таких неординарных личностей, - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 августа, боевики оккупированных районов Донецкой и Луганской областей 34 раза открывали огонь по позициям украинских военных.