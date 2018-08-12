«Не может сдвинуться с мертвой точки», – депутаты просят компенсировать жителям Варваровки стоимость воды

Депутаты Николаевского городского совета обратились к городскому голове Александру Сенкевичу с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации жителям микрорайона Варваровка стоимости воды.

Об этом шла речь 8 августа в ходе постоянной депутатской комиссии по вопросам экономической и инвестиционной политики, планирования, бюджета, финансов и социально-экономического развития, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Тему о том, что жители Варваровки платят за воду больше, чем другие, поднял председатель комиссии, депутат от фракции «Оппозиционный блок» Александр Бернацкий. По его словам, жители микрорайона уже обращались к нему с этой проблемой. Исходя из отдаленности микрорайона, николаевцы, живущие в Варваровке, вынуждены переплачивать за воду практически в 6 раз.

— Доставка одного кубометра воды в Варваровку обходится в 60 гривен, а для остальных жителей Николаева стоимость поставки воды в квартиру – около 9 гривен. Получается, что разница стоимости воды, которую получают жители Варваровки и города Николаева отличается, практически, в 6 раз. Это мой округ, ко мне много раз обращались жители, чтоб мы попробовали как-то решить данную проблему, чтоб разгрузить их немного в финансовом бремени.

Как сообщил депутат, Центральная администрация уже разработала изменения в Программу жилищно-коммунального хозяйства, однако Порядок еще не составлен.

— Центральная администрация разработала внесение изменений в Программу ЖКХ, где предусмотрели, что должна быть компенсация разницы. Разработали тарифы для перевозчиков. Осталось только приготовить Порядок, как должна осуществляться компенсация разницы стоимости воды. Могу сказать, что данный Порядок уже полгода никак не может сдвинуться с мертвой точки, исполнительные органы не спешат решить эту проблему, - отметил Бернацкий.

После чего депутаты решили рекомендовать Александру Сенкевичу заставить чиновников Центрального района, Департамента ЖКХ и юридического управления подготовить и вынести на утверждение Порядок компенсации разницы стоимости воды для жителей Варваровки.

Напомним, члены исполнительного комитета Николаевского горсовета внесли изменения в тариф на перекачку воды для КП «Николаевводоканал».