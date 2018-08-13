В аннексированном Крыму ФСБ задержала украинку за перевозку пистолета отца

В Федеральной службе безопасности России заявляют о задержании гражданки Украины, которая якобы пыталась ввезти оружие с материка в аннексированный Крым.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ в захваченном Крыму, инцидент произошел на автомобильном пункте пропуска «Армянск».

Согласно сообщению, после проверки документов женщины погрничники начали досматривать ее автомобиль «Ford» и нашли под водительским сидением «пистолет неизвестной модели, магазин и восемь патронов к нему калибром 9 мм».

«Наличие в автомобиле запрещенных к провозу через госграницу предметов женщина объяснила тем, что данное оружие принадлежит ее отцу, он возил его с собой в целях самообороны», – заявили в пресс-службе управления.

Напомним, что ранее ФСБ заявила о задержании в оккупированном Крыму украинца с 11 патронами к американскому карабину