На Донбассе задержали семью «ополченцев Новороссии»

Скриншот видео Сотрудники СБУ совместно с полицией задержали семью жителей Славянска, которые, по данным правоохранителей, участвовали в незаконных вооруженных формированиях ДНР.

Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Согласно сообщению, сын и мать в 2014 году под влиянием пророссийской пропаганды присоединились к бандформированию «ополчения Новороссии» и под руководством боевика по имени Александр несли службу на блокпосту в Славянске, осуществляя фильтрационные мероприятия.

Когда украинские военные начали освобождать города Донбасса, задержанные покинули ряды боевиков и вернулись домой.

Им предъявлено подозрение в создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

«Сейчас задержанные сотрудничают со следствием», – отметили в штабе ООС.

Напомним, что ранее на Донбассе задержали восемь человек, которые подозреваются в сотрудничестве с боевиками «ДНР».