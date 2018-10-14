«Устала читать эту ложь», - омбудсмен Денисова прокомментировала ответ РФ о состоянии политзаключенного Балуха

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Россия предоставляет неактуальную информацию о состоянии здоровья украинских политзаключенных, в частности Владимира Балуха.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так, Денисова опубликовала ответ советника президента России Михаила Федотова от 12 октября на ее запрос от 30 августа.

«Советник президента РФ написал, что украинец Владимир Балух голодал только месяц. Не более 200 дней, которые подсчитывали все, а только 30. И вроде в конце апреля политзаключенный возобновил питание. И мы все знаем, что только 9 октября Владимир Балух написал письмо о приостановлении протеста на время этапа в колонию», - написала Денисова.

Она добавила, что состояние здоровья Балуха, как и три других политзаключенных, российские медики оценивают как удовлетворительное.

«Я устала читать эту ложь РФ без медицинских справок, которые регулярно требую до сих пор жду», - заявила омбудсмен.

Она также подчеркнула, что спустя почти 2 месяца, которые прошли с момента запроса, информация о состоянии здоровья украинских политзаключенных уже неактуальна.

Напомним, ранее сообщалось, что политзаключенного Балуха избили в симферопольском СИЗО.

Как известно, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года.

Он был задержан ФСБ 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Суд в Крыму признал Балуха виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4600 гривен).

Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Ранее подконтрольный России Раздольненский районный суд Крыма приговорил украинского активиста Владимира Балуха к 5 годам колонии общего режима и штрафу 10 тысяч рублей по второму уголовному делу - о дезорганизации работы изолятора временного содержания.