В оккупированном Крыму школьники приняли присягу «казаков» и «отряда друзей ФСБ»

Российская Федерация в оккупированном Крыму продолжает пропаганду призыва в армию, что, согласно международному гуманитарному праву, является военным преступлением.

Об этом сообщается на сайте «Крымской правозащитной группы».

Отмечается, что иногда это реализуется прямыми методами - на площадях городов разворачивают мобильные пункты призыва в российскую армию, но еще одним, не менее популярным способом является милитаризация детей. В частности правозащитники зафиксировали новые факты такой милитаризации.

Так, 13 октября в Керчи школьники приняли присягу военно-патриотического клуба «Юный друг пограничника». Членами клуба стали дети из Керчи, Щелкино и Ленинского района. В воскресенье, 14 октября в Керчи состоялось принятие в кадеты казачьего военно - патриотического клуба «Грифон». А в пятницу, 19 октября в Симферополе на «Аллее казачьей славы» на территории общеобразовательного учреждения «Школа-гимназия №10» состоится открытие памятника казакам, которые воевали против Украины на Донбассе и в Крыму.

«Подобные действия российских властей и парамилитарных формирований в Крыму помогают развитию у детей культа войны и толерантности к насилию. Привлечение украинских детей Крыма в парамилитарные и силовые структуры оккупирующей державы приводят к агрессивному отношению к государствам и народам, не поддерживающим идеи «русского мира». Более того, детям навязывается исключительно «русская» идентичность, разрываются связи с их страной рождения и гражданства - Украиной. Используя такие мероприятия, российские власти осуществляют среди несовершеннолетних жителей Крыма военную пропаганду, готовя их к службе в армии РФ, что является грубым нарушением норм международного гуманитарного права», - подчеркивают правозащитники.

Напомним, что Президент России Владимир Путин исключает возврат оккупированного Крыма Украине на любых условиях.