ООС: 16 обстрелов со стороны боевиков, двоих оккупантов уничтожили

На протяжении прошлых суток, 18 октября, пророссийские оккупанты 16 раз обстреливали позиции украинских войск на востоке Украины, дважды применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

Боевики осуществляли обстрелы позиций украинских военных в районе населенных пунктов Крымское, Луганское, Невельськое, Новомихайловка, Степное, Чермалык, Павлополь, Гнутовое, Водяное и Лебединское.

Опорный пункт украинских войск вблизи Новомихайловки враг атаковал из минометов калибра 120 миллиметров. В районе Чермалика оккупанты обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра. В Лебединском по наших защитникам велся огонь противотанковыми управляемыми ракетами.

Никто из наших бойцов не погиб и не был ранен. По данным разведки, в течение суток двое оккупантов уничтожены и четверо ранены.

С полуночи 19 октября враг трижды обстрелял позиции Объединенных сил в районе Авдеевки, Гнутового и Водяного. Били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.

Напомним, 16 октября в районе проведения операции Объединенных сил в ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ погибли, один получил ранения .