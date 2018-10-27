На Донбассе ОБСЕ заметила военные машины в российском «гумконвое»

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На оккупированной территории Украины в Донецкой области сотрудники ОБСЕ обнаружили машины военного образца в российском «гуманитарном конвое».

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает штаб операции Объединенных сил.

Наблюдатели СММ ОБСЕ передали информацию СЦКК о том, что на оккупированные территории Донбасса заехала колонна из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь».

«Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца», – отметили в СЦКК.

Напомним, что временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявлял, как Россия лишь создает видимость помощи местному населению на временно оккупированных территориях Донбасса, но «гумконвои» просто маскируют перевозку материалов для военных целей. 

Тарас Леонтян

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