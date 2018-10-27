На Донбассе ОБСЕ заметила военные машины в российском «гумконвое»

На оккупированной территории Украины в Донецкой области сотрудники ОБСЕ обнаружили машины военного образца в российском «гуманитарном конвое».

Об этом сообщает Украинская сторона Совместного центра контроля и координации (СЦКК), передает штаб операции Объединенных сил.

Наблюдатели СММ ОБСЕ передали информацию СЦКК о том, что на оккупированные территории Донбасса заехала колонна из 45 грузовиков с российскими номерными знаками и надписями «Гуманитарная помощь».

«Они двигались в западном направлении недалеко от Макеевки. 10 автомобилей в этой колонне - военного образца», – отметили в СЦКК.

Напомним, что временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан заявлял, как Россия лишь создает видимость помощи местному населению на временно оккупированных территориях Донбасса, но «гумконвои» просто маскируют перевозку материалов для военных целей.