Украина и Россия пока не обменяли капитанов «Норда» и очаковского рыболовецкого судна

Капитан «Норда» Горбенко Капитана задержанного российскими оккупантами судна «ЯМК-0041» из Очакова Виктора Новицкого продолжают удерживать в России.

Об этом сообщат «Сегодня» со ссылкой на пресс-службу уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

«В отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту (якобы) незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России возбуждено уголовное дело, - пояснили в пресс-службе. – В Украине остается и капитан российского судна «Норд» Владимир Горбенко».

В то же время «уполномоченный по правам человека в оккупированном Крыму» Людмила Лубина сообщила, что российская сторона готова обменять капитана задержанного Украиной сейнера «Норд» на капитана задержанного судна «ЯМК-0041».

- Следующий вопрос, который стоит, – о капитане Владимире Горбенко. Российская сторона будет все делать абсолютно симметрично, как и украинская, по капитанам. Мяч на украинской стороне, - сказала она.

По ее словам, ситуация может разрешиться в течение 15-20 дней.

Напомним, что ранее украинская и российская стороны обменяли моряков из экипажей «Норда» и «ЯМК-0041».