ООС: Боевики 20 раз обстреливали позиции ВСУ, трое украинских военных ранены

За минувшие сутки боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице штаба ООС в Facebook.

«Российские оккупанты 20 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг два раза применил вооружение, запрещенное минского договоренностями… Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения», – отмечается в нем.

При этом уточняется, что боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое, Шумы, Авдеевка, Пески, Невельское, Марьинка, Красногоровка, Богдановка, Чермалык, Павлополь, Водяное и Широкино.

В частности, из минометов 82-го калибра стреляли по защитниках Золотого и Песков, а по позициям в районе Невельского - из вооружения БМП.

«Трижды за минувшие сутки продолжались боевые действия вблизи Красногоровки на донецком направлении. Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали огнем из очередных средств», – говорится в сообщении.

По данным украинской разведки, в течение прошлых суток, были ликвидированы три боевика, еще трое - ранены.

«С начала суток противник трижды обстрелял наши позиции - в районах Авдеевки, Гнутово и Новотошковского. Вблизи последнего, на позиции защитников Украины упало 10 вражеских мин калибра 82-мм. В результате боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранение», – добавили в штабе.

Напомним, командующий операции Объединенных сил на Донбассе Сергей Наев рассказал, что понятие «серой зоны» не закреплено ни в каких официальных документах, его ввели средства массовой информации.