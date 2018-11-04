ООС: В результате обстрелов погиб один боец ВСУ, еще двое ранены

В воскресенье, 4 ноября, в результате боевых действий на Донбассе погиб военный, еще двое ранены.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в вечерней сводке.

С начала дня боевики совершили 14 обстрелов. Возле недавно взятого под контроль правительства хутора Вольный стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Минометы калибра 82 миллиметра также применялись возле еще пяти населенных пунктов, названия которых в сводке не указаны.

Боевые действия велись возле Крымского, Новотошковского, Золотого, Авдеевки, Песков, Павлополя, Гнутово, Водяного и Лебединского.

Военные заявили, что ситуация «остается контролируемой».

Напомним, за 4 ноября боевики 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое украинских военнослужащих получили ранения.