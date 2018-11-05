ОСС: За сутки на Донбассе уничтожено трое боевиков, еще четверо - ранены

На Донбассе в районе проведения Операции объединенных сил (ООС) за сутки 4 ноября погиб украинский военнослужащий, трое получили легкие ранения, один - ранение средней степени тяжести. Кроме того, в воскресенье в районе боевых действий были уничтожены трое боевиков, еще четверо - ранены.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на традиционном брифинге, передает 112.ua.

По его словам, всем раненым украинским бойцам оказывается необходимая медицинская помощь.

«Отмечу, что всего за прошедшие сутки в штабе Объединенных сил насчитали 18 вражеских обстрелов по всей линии соприкосновения. Во время этих обстрелов враг выпустил по нашим позициям 68 минометных боеприпасов 82-го и 8 мин 120-го калибра», - рассказал спикер.

Мотузяник добавил, что в понедельник боевики открывали огонь два раза. Потерь в рядах ВСУ нет.

Напомним, 4 ноября, в результате боевых действий на Донбассе погиб военный, еще двое ранены.