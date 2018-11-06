В Киеве СБУ пришла с обысками к матери экс-нардепа Бережной и взломала двери

В Киеве силовики пытаются взломать дверь в квартиру Елены Бережной, матери погибшего народного депутата Ирины Бережной, для проведения обыска.

Об этом сообщает «Левый берег».

Елена Бережная Ирена Кильчицкая

«Сейчас двери моей квартиры выламывают работники СБУ», - также говорится в фейсбуке Бережной.

Она связывает попытку обыска с подготовкой митинга «возле памятника легендарного полководца-генерала Николая Ватутина». Обыски состоялись также в офисе бывшего заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэны Кильчицкой.

- Сегодня утром СБУ ввалилась в офис. Пять человек проводят обыск. Они никого не впускают и не выпускают. Они считают, что Елена Бережная – мама погибшей Ирины Бережной, которая была моей подругой, занимается здесь сепаратистской деятельностью. Мама Бережной судится в Венском суде за права на ребенка Ирины. В этом офисе она составляет и отправляет в суд заявления, переводы документов и так далее. Но СБУ полагает, что это ее офис, что тут есть оружие, антиукраинская литература и инструкции по смене государственного строя Украины, – рассказала Кильчицкая.

Она не исключает, что обыск инициировал бизнесмен Борис Фуксман, который является отцом ребенка Бережной.

Сайт «Страна» сообщает в Киеве силовики взломали двери и ворвались в квартиру Елены Бережной. Обыск в квартире Бережной хотят провести в рамках уголовного дела по статье 110 Уголовного кодекса Украины («Призывы к нарушению территориальной целостности Украины»). Кроме того, по сообщениям в соцсетях, обыски по этому же делу проходят и у политика Василия Волги.

Напомним, что 9 мая во время шествия «Бессмертного полка» в Киеве полиция задержала мать экс-депутата от «Партии регионов» Ирины Бережной - Елену Бережную. Женщина надела запрещенную в Украине георгиевскую ленту.