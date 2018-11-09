В Австрии раскрыли полковника, который около 20 лет работал на российскую разведку

Канцлер Курц и министр обороны Кунасек на брифинге по поводу шпиона В Австрии разоблачили полковника в отставке, который с 1990-х годов работал на российскую разведку. Офицер, которому сейчас 70 лет, получил за это время в качестве вознаграждения 300 тысяч евро.

Об этом сообщает «Левый берег» со ссылкой на газету «Krone Zeitung».

- Да, этот исключительный случай действительно имеет место. Мы очень рады, что этот подозреваемый сейчас разоблачен, - заявил изданию пресс-секретарь Министерства обороны Австрии.

Шпион занимал незаметную должность в штабе австрийской армии и раз в две недели встречался со своим российским куратором «Юрием» и получал от него задания. Россиян интересовали, например, конфиденциальные данные об австрийской авиации, артиллерийских системах, ситуации с миграцией, профили высокопоставленных офицеров. Добытые сведения полковник передавал с помощью зашифрованных писем или по спутниковой связи.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал ситуацию неприемлемой, а министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбу которой летом приезжал Владимир Путин, отменила свой визит в Россию. В МИД Австрии также вызван посол России.

Напомним, что российское ГРУ намеревалось засекретить данные о детях шпионов и «состарило» их на сто лет.